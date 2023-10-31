Emine Erdoğan: Gazze’deki saldırılar vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor

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Emine Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere başsağlığı diliyorum. Kadın çocuk yaşlı genç ayırt etmeksizin dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor. Sadece insanlar hayatını kaybetmiyor, insanlığın ortak umudu da pervasızca yok ediliyor.

Dünyanın gözü önünde bir kıyım yapılıyor. Nefret, savaş ve düşmanlığı yayıldığı günlerde Gazze’deki saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor.

'HIZLI KENTLEŞME KRİZİ BERABERİNDE GETİRİYOR'

Şehir ve insan bir bütün olarak yer bulur. İnsan şehri inşa ederken taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Şehirlerin önemi farklı boyuta ulaştı. Hızlı kentleşme bir çok krizi de beraberinde getiriyor. İklim krizi ve beraberinde getirdiği sorunlara karşı elimizde büyük bir güç var, şu an. Artık şimdiye odaklanmak gerekiyor. Şimdi somut kararlar alma vakti. Seslerimizi ortak evimiz dünya için birleştirme vakti.

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SIFIR ATIK VAKFI KURULDU

Sıfır Atık Projesi küresel hareket haline geldi. Sizleri Sıfır Atık hareketine desteğe davet ediyorum.

Sıfır Atık vakfı kuruldu. Vakfımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki seneyi Sıfır Atık yılı ilan etmek için çalışıyoruz. Küresel Sıfır Atık Fonu için çalışmaya başlayacağız.

BM SIFIR ATIK DANIŞMA KURULU İSTANBUL'DA TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun üyeleri ilk yüz yüze toplantıları için İstanbul'da bir araya gelecek.

Sıfır Atık Projesi, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 26 Eylül 2017'de başlatılmıştı. Proje, bu süre zarfında uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak BM seviyesinde destek gördü. Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak geçen yıl eylül ayında katıldığı BM Genel Kurulu'nda 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Emine Erdoğan'a yazılı olarak BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı teklifinde bulunması üzerine Emine Erdoğan, kurulun başkanlığını üstlendi.

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Öte yandan Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi'ne uluslararası bireysel katılımı sağlamak amacıyla "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" bu yılın eylül ayında imzaya açılmıştı.