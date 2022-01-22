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Emine Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’nin eşi Gabriela Rodríguez de Bukele ile görüştü

#Emine Erdoğan#El Salvador#Gabriela Rodriguez De Bukele
Emine Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’nin eşi Gabriela Rodríguez de Bukele ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin eşi Gabriela Rodriguez de Bukele ile bir araya geldi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ülkemize resmî ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin kıymetli eşi Gabriela Rodríguez de Bukele'yi misafir etmekten büyük mutluluk duydum. Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum.

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#Emine Erdoğan#El Salvador#Gabriela Rodriguez De Bukele

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