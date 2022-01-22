Emine Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’nin eşi Gabriela Rodríguez de Bukele ile görüştü

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Ülkemize resmî ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin kıymetli eşi Gabriela Rodríguez de Bukele'yi misafir etmekten büyük mutluluk duydum. Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum.
Ülkemize resmî ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin kıymetli eşi Gabriela Rodríguez de Bukele'yi misafir etmekten büyük mutluluk duydum. Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum. pic.twitter.com/1vmVDjTLDr— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 22, 2022