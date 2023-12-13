Emine Erdoğan: Dünyaya yön veren toplumlar kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Biliyoruz ki; tarihte, örnek medeniyetler kurmuş, dünyaya yön vermiş toplumlar; geçmişiyle öz kimliğiyle, kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır.
Kökü mazide olanların, atiyi inşa edebileceği inancıyla en değerli hazinemiz kültürel değerlerimizi hep birlikte yaşatmayı temenni ediyorum.
Biliyoruz ki; tarihte, örnek medeniyetler kurmuş, dünyaya yön vermiş toplumlar; geçmişiyle öz kimliğiyle, kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 13, 2023
Kökü mazide olanların, atiyi inşa edebileceği inancıyla en değerli hazinemiz kültürel değerlerimizi hep birlikte… pic.twitter.com/i3ZEz7AbJY