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Emine Erdoğan: Dünyaya yön veren toplumlar kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır

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#Emine Erdoğan#Türk Halk Kültürü Kongresi#Kültür
Emine Erdoğan: Dünyaya yön veren toplumlar kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 12:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'ni paylaştı. Emine Erdoğan, "Dünyaya yön vermiş toplumlar; geçmişiyle öz kimliğiyle, kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır." dedi.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Biliyoruz ki; tarihte, örnek medeniyetler kurmuş, dünyaya yön vermiş toplumlar; geçmişiyle öz kimliğiyle, kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır.

Kökü mazide olanların, atiyi inşa edebileceği inancıyla en değerli hazinemiz kültürel değerlerimizi hep birlikte yaşatmayı temenni ediyorum.  

 

 

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#Emine Erdoğan#Türk Halk Kültürü Kongresi#Kültür

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