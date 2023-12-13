Emine Erdoğan: Dünyaya yön veren toplumlar kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Biliyoruz ki; tarihte, örnek medeniyetler kurmuş, dünyaya yön vermiş toplumlar; geçmişiyle öz kimliğiyle, kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır.

Kökü mazide olanların, atiyi inşa edebileceği inancıyla en değerli hazinemiz kültürel değerlerimizi hep birlikte yaşatmayı temenni ediyorum.

Biliyoruz ki; tarihte, örnek medeniyetler kurmuş, dünyaya yön vermiş toplumlar; geçmişiyle öz kimliğiyle, kültürel hafızası ile bağını güçlü tutmuş olanlardır.



Kökü mazide olanların, atiyi inşa edebileceği inancıyla en değerli hazinemiz kültürel değerlerimizi hep birlikte… pic.twitter.com/i3ZEz7AbJY