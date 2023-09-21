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Emine Erdoğan: Dünyaya yön veren kadınlarımızın hikâyelerinin duyurulmasını çok önemsiyorum

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#EMİNE ERDOĞAN#ABD#Sosyal Medya
Emine Erdoğan: Dünyaya yön veren kadınlarımızın hikâyelerinin duyurulmasını çok önemsiyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 14:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York’ta Türkiye İş Kadınları Derneği’nin (TİKAD) “Dünyaya Yön Veren Kadınlar” etkinliğine katıldı. Emine Erdoğan, 'Girişimcilerimizin, dünyaya yön veren kadınlarımızın hikâyelerinin duyurulmasını çok önemsiyorum.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

New York’ta Türkiye İş Kadınları Derneği’nin (TİKAD) “Dünyaya Yön Veren Kadınlar” etkinliğinde iş dünyamızın girişimci ruhlu ve güçlü kadınlarıyla buluştum.

Her biri alanında uzman olan yetenekli kadınlar, Türk kadınına özgü dirayete ve cesarete sahipler.

Emine Erdoğan: Dünyaya yön veren kadınlarımızın hikâyelerinin duyurulmasını çok önemsiyorum

Girişimcilerimizin, dünyaya yön veren kadınlarımızın hikâyelerinin duyurulmasını çok önemsiyorum.

Zira açtıkları yolda nice genç kızımızın başarı basamaklarını bir bir çıkacağına inancım tam.

Her alanda liderlikleriyle rehber olan tüm kadınlarımızı gönülden tebrik ediyor, zaferlerinin daim olmasını diliyorum.

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Emine Erdoğan: Dünyaya yön veren kadınlarımızın hikâyelerinin duyurulmasını çok önemsiyorum

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#EMİNE ERDOĞAN#ABD#Sosyal Medya

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