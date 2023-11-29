×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan: Derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Filistin#Gazze
Emine Erdoğan: Derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 21:43

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Biz bugün; toprağı yastık, gökyüzünü yorgan edinen Gazze’deki masumların yanındayız. Filistin’in özgürlük mücadelesinin yanındayız.

Çünkü dünyanın bir yerinde haksız bir dava uğruna masumlar acımasızca öldürüldüğü sürece hiçbirimiz, hiçbir yerde tam anlamıyla güvende olamayacağız.

Filistin Halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü’nde yeniden küresel vicdana sesleniyoruz; katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yenidoğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz.

Şüphesiz zalime değil, zulme düşman olan, kalbini kin ve nefretle doldurmadan merhameti ve kardeşliği tercih edenler bilsin ki; yalnız değilsiniz.

Türkiye, her ne olursa olsun daima mazlum ve masunların yanında olacak, Gazze'ye insani yardım göndermek için çalışacaktır. Ve inanıyorum ki, sonunda da insanlık galip gelecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Filistin#Gazze

BAKMADAN GEÇME!