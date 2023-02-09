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Emine Erdoğan, Ankara’ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti

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#Emine Erdoğan#Bebek#Depremzede
Emine Erdoğan, Ankara’ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 01:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Ankara’nın Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Kahramanmaraş’tan Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya nakledilen bebeklerin ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu. Refakatçisi olmayan 0-1 yaş aralığındaki 16 bebeğin Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesinin hemen ardından hastaneye gelen Emine Erdoğan, Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı’dan bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan, hastanede bebeklerle ilgilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bakıcı anneleriyle de sohbet etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Kahramanmaraş’tan Ankara’ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen 16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler. Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım. Afetten etkilenen tüm çocuklarımızın iyi haberlerini almayı diliyor, yaralanan yavrularımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Ankara’ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti


’BEBEKLERİN İLK MUAYENELERİ YAPILDI, HERHANGİ BİR SIKINTILARI YOK’

Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer, depremzede bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin, "Bugün Kahramanmaraş’tan 16 yenidoğan bebeğimiz geldi. 6 günlük ile 2 aylık arasında değişen yaş gurubundaki bebeklerin ilk muayeneleri yapıldı, herhangi bir sıkıntıları yok. Takip amaçlı yenidoğanları, özellikle prematüre olanları yenidoğan yoğun bakımımıza alıp bir süre takip etmeyi düşünüyoruz" dedi.

’ANKARA’DA TEDAVİ OLAN BİNİN ÜZERİNDE HASTAMIZ VAR’

Kahramanmaraş’tan tedavi amaçlı Ankara’ya getirilen depremzedelere ilişkin de bilgi veren Doç. Dr. Güngörer, şöyle konuştu:

Emine Erdoğan, Ankara’ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti


"Hava ambulansı ile 200’ün üzerinde hasta aldık. Hem Bilkent Şehir Hastanesi hem Etlik Şehir Hastanesi olarak bu görevi üstlendik. Aynı zamanda kara ambulansıyla gelen ve ayaktan başvuru şeklinde gelen 700’ün üzerinde hastamız var. Şu anda deprem bölgelerimizden gelen, Ankara’da tedavi olan 1000’in üzerinde hastamız var. 180 hastamız yoğun bakımda tedavi görmekte. Bunların 36’sı çocuk yoğun bakımda, geri kalanı yetişkin yoğun bakımda. Bu hastalarımızdan 8’i solunum cihazına bağlı takip ediliyor. Durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor, daha da iyi olacak inşallah."

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#Emine Erdoğan#Bebek#Depremzede

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