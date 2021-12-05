Emine Bulut cinayeti: Savcı, sanığa indirim istedi

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18 Ağustos 2019 tarihinde Emine Bulut, küçük kızının gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut, hastaneye kaldırılırken, “Ölmek istemiyorum” feryadıyla hafızalara kazındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçundan dava açtı. Ancak davaya bakan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi ‘kasten öldürme’ suçundan Varan’a müebbet hapis cezası verdi.

İYİ HAL VE TAHRİK İNDİRİMİ YAPIN

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise “yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı” gerekçesiyle kararı onadı. BAM Savcısı mahkemenin kararını temyiz eden taraflar arasında yer aldı. BAM savcısı, temyiz başvurusunda sanık için iyi hal ve tahrik indirimi yapılmamasına itiraz ederek, “Sanık ortak çocukları bulunan eski eşini kasten öldürmüştür. Sanık maktülenin olaydan önce kendisine hakaret ettiğini ve bu hakaretin yarattığı elemin etkisiyle suçu işlediğini savunmaktadır. Tahrikten yararlandırılmayan sanığın yasal gerekçe olmaksızın takdirden de istifade ettirilmediği görülmektedir. Kadın cinayetleriyle mücadele edilmelidir. Çünkü bu ülkede her yıl yaklaşık 350 kadın eşi, eski eşi, sevgilisi vb tarafından öldürülmektedir. Rakam korkunçtur. Mamafih bu mücadele yürütülürken de adil olunmalıdır” dedi.

Emine Bulut’un kızının avukatı Esra Nur Özbey de, verilen karar için Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Avukat Özbey, Emine Bulut’un acımasızca eziyet edilerek, çocuğu önünde “kurbanlık bir mal gibi” kesildiğini belirtilerek, “Olayın akabinde bindiği takside, taksicinin üzerinin neden kanlı olduğunu sorması üzerine Fedai Varan ‘mal kestim’ şeklinde cevap vermiştir. Sanık Fedai Varan maktulü ölümcül nokta olan koltuk altlarından bıçaklamış ve aynı zamanda boynunu bıçakla kesmiştir” denildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin tebliğnamesini tamamladı. Başsavcılık, sanığa verilen cezanın onanmasını talep etti. Son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.