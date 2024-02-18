×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emelianova’nın ölümünü akıllı saat çözecek

Güncelleme Tarihi:

#Anastasia Emelianova#Mohammad Nizar Arnabeh#Rusya
Emelianova’nın ölümünü akıllı saat çözecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 07:00

Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye’ye gelip Erzurum’a yerleşen Anastasia Emelianova (33), sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh (30) ile sevgili oldu.

Haberin Devamı

Geçen yıl 20 Eylül’de Rusya uyruklu Emelianova ve Arnabeh arasında evde tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova’nın yaralandığını belirtip yardım istedi. 112’ye yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Emelianova’ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Arnabeh ise tutuklandı.

Emelianova’nın ölümünü akıllı saat çözecek
Anastasia Emelianova’yı evde ölü bulan Mohammad Arnabeh emniyet ve mahkemede farklı ifadeler verdi.

‘iFADEM KURGUDAN İBARET’

Tutuklu yargılandığı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkan Mohammad Arnabeh, Emelianova ile tartıştıkları ve kırılan sehpanın cam parçasını alarak kadının baldırına sapladığı yönündeki ifadesini kabul etmedi. Arnabeh, “Polis merkezindeki ifademi kabul etmiyorum. İfadem bir kurgudan ibaret. Olay şöyle gerçekleşti: Saat 01.15’te işten çıktım, 01.35 gibi eve geldim. Anastasia’yı oturma odasında yüzüstü yatmış vaziyette gördüm. Ölmüş olabileceğini düşündüm” dedi.

Haberin Devamı

Emelianova’nın ölümünü akıllı saat çözecek

Sanığın hep çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirten Anastasia Emelianova’nın ailesinin avukatı Begüm Osma ise “En önemli husus aslında Anastasia’nın akıllı bir kol saati vardı, orada kol saati nezdinde kalp atışlarının durup durmadığına ilişkin, o saate ilişkin bir inceleme yapılacak. Bizler nezdinde bu durum aslında canavarca hisle, eziyet çektirerek, kadına karşı kasten öldürme suçunun varlığını göstermekte. Davamızın peşindeyiz, takip edeceğiz” diye konuştu.

Akıllı saatin bilirkişi tarafından incelenmesini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı mart ayına erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anastasia Emelianova#Mohammad Nizar Arnabeh#Rusya

BAKMADAN GEÇME!