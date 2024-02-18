Emelianova’nın ölümünü akıllı saat çözecek

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Geçen yıl 20 Eylül’de Rusya uyruklu Emelianova ve Arnabeh arasında evde tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova’nın yaralandığını belirtip yardım istedi. 112’ye yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Emelianova’ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Arnabeh ise tutuklandı.

Anastasia Emelianova’yı evde ölü bulan Mohammad Arnabeh emniyet ve mahkemede farklı ifadeler verdi.

‘iFADEM KURGUDAN İBARET’

Tutuklu yargılandığı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkan Mohammad Arnabeh, Emelianova ile tartıştıkları ve kırılan sehpanın cam parçasını alarak kadının baldırına sapladığı yönündeki ifadesini kabul etmedi. Arnabeh, “Polis merkezindeki ifademi kabul etmiyorum. İfadem bir kurgudan ibaret. Olay şöyle gerçekleşti: Saat 01.15’te işten çıktım, 01.35 gibi eve geldim. Anastasia’yı oturma odasında yüzüstü yatmış vaziyette gördüm. Ölmüş olabileceğini düşündüm” dedi.

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Sanığın hep çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirten Anastasia Emelianova’nın ailesinin avukatı Begüm Osma ise “En önemli husus aslında Anastasia’nın akıllı bir kol saati vardı, orada kol saati nezdinde kalp atışlarının durup durmadığına ilişkin, o saate ilişkin bir inceleme yapılacak. Bizler nezdinde bu durum aslında canavarca hisle, eziyet çektirerek, kadına karşı kasten öldürme suçunun varlığını göstermekte. Davamızın peşindeyiz, takip edeceğiz” diye konuştu.

Akıllı saatin bilirkişi tarafından incelenmesini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı mart ayına erteledi.