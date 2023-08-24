Emekliye ek zaman ne zaman yapılacak? AK Partili Güler: Bütçe dengesini bozmadan beklentiyi karşılayacağız

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AK Partili Güler'in konuşmasından satır başları şöyle:

Temamız vefa, fidan ve orman duygusu. Çünkü AK Parti kurulduğu andan itibaren o zaman ki toplumsal beklentinin hemen seçimden sonra iktidara geldi. Siyasal yapısı yeni oluşuyordu. AK Parti'nin olağan kongreleri iktidara geldikten sonra yapılmıştır. Eser ve hizmet siyasetine başlamıştır. O dönem içerisinde Türkiye'nin 50 yıllık güncelliğini yitirmiş pek çok alanda değişiklikler yapılmış. Türkiye her yönüyle eskisi gibi olmayacak kavramının içini doldurmuştur.

Hem sivil toplum örgütleriyle hem de emeklilerimizle değişik merkezlerde bir araya geldik. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin özlük hakları ve maaş ücretleri noktasında temmuz ayında yapmış olduğumuz enflasyon farkı ve ek ilave zam farkı noktasında emeklilerimizin beklenildiği kadar bir karşılık bulmadığını gördük.

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EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Zam yaptınız ancak bu zam yeterli değil. Bizim karşılaştığımız hayat pahalılığı noktasında ücretlerimizin artırılması noktasında isteklerini ilettiler. Biz de rapor halinde bunları genel merkeze, Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Şunu titiz bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

Şu anda biz bütçe dengelerini bozmadan, gerek çalışanlarımızın gerekse emeklilerimizin maaş ve ücretleri noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Bizim bütçe dengelerini bozmadan, aynı zamanda fiyat istikrarını sağlayacak ve enflasyon hedefimiz birkaç yıl içerisinde tek hanelere indirmek.