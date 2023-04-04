Emekliler hayatı yaşasın istiyorum

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bugün 15 milyon emekliye sesleneceğim. Sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl henüz 2015’ti, bayramlarda iki ikramiye demiştim. Yapılanlar bizim söylediğimizin çok ama çok gerisinde kaldı. Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım.

TEK SEFERDE 15 BİN LİRA

Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince bizzat yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Şu andan itibaren diyorum çünkü Ramazan Bayramı da buna dahildir. Hiç merak etmeyin, iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramında 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramında banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Geriye dönük ödeme yapacağım, bayram, çifte bayram olacak. Şimdi hemen bağıracaklar, ‘vay efendim parayı nereden bulacaksınız, para yok’ diyecekler. Para var emekli kardeşim para var. Sana gelince yok diyorlar.

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BAŞKA SÜRPRİZLERİM DE OLACAK

Sen hiç merak etme. Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Sevdiklerinize, ailelerinize, feda ettiğiniz şu kısa hayattan biraz da keyif alın istiyorum. Yani özetle emekli kardeşim sana söz, o baharı sana da getireceğim. Bay Kemal’i takip edin. Bu 40 günde daha başka sürprizlerim de olacak.”

KILIÇDAROĞLU İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek için bağış kampanyası başlatıldı. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar 7 bin liraya kadar makbuz karşılığı elden bağış yapabilecekleri gibi, 7 bin lira ve üzeri bağışlarını banka hesaplarına yapabilecek. Yardım kampanyasına her tur için, kişibaşı en fazla 55 bin 598 lira bağışta bulunulabilecek. Döviz bağışlar için de üst sınır olarak 55 bin 598 lira karşılığı döviz kabul edilebilecek.