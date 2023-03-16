Emekli Tuğgeneral Remzi Albasan AK Parti’den aday adayı oldu

Haberin Devamı

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından zorlu bir süreçte başladığı özel kalem müdürlüğü görevine 7 senedir devam eden Tuğgeneral Albasan, astsubay olarak TSK’da başlayan meslek hayatına 1993’te subay olarak devam etti.

Albasan, 2018 yılının Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla generalliğe terfi ettirildi.

TSK’da birçok önemli görev üstlenen Tuğgeneral Albasan, Türklerin güçlü askeri yönüne mercek tutan “Ortadoğu’da Türk Askeri Misyonu” isimli kitabıyla da gündeme gelmişti. Albasan kitabında Orta Doğu’nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçiğin teröristlere karşı mücadelesini ve Türk askerinin bölgedeki misyonunu gözler önüne sermişti.