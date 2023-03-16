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Emekli Tuğgeneral Remzi Albasan AK Parti’den aday adayı oldu

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#Ankara#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Seçim
Emekli Tuğgeneral Remzi Albasan AK Parti’den aday adayı oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 12:07

MİLLİ Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, 40 seneyi aşkın süredir giydiği üniformasına veda ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye ayrıldı. Albasan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulundu.

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FETÖ’nün darbe girişiminin ardından zorlu bir süreçte başladığı özel kalem müdürlüğü görevine 7 senedir devam eden Tuğgeneral Albasan, astsubay olarak TSK’da başlayan meslek hayatına 1993’te subay olarak devam etti. 

Albasan, 2018 yılının Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla generalliğe terfi ettirildi.
TSK’da birçok önemli görev üstlenen Tuğgeneral Albasan, Türklerin güçlü askeri yönüne mercek tutan “Ortadoğu’da Türk Askeri Misyonu” isimli kitabıyla da gündeme gelmişti. Albasan kitabında Orta Doğu’nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçiğin teröristlere karşı mücadelesini ve Türk askerinin bölgedeki misyonunu gözler önüne sermişti.

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#Ankara#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Seçim

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