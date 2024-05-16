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Alacak tartışmasında feci son! Emekli polisin öldürdüğü müteahhit, toprağa verildi

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#Ankara#Kerem Kaya#Cinayet
Alacak tartışmasında feci son Emekli polisin öldürdüğü müteahhit, toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 17:14

Ankara'da alacak nedeniyle çıkan tartışmada emekli polis Mehmet Yılmaz tarafından tabancayla vurularak öldürülen müteahhit Kerem Kaya (44), toprağa verildi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde meydana geldi. Arsa sahibi emekli polis Mehmet Yılmaz ile müteahhit Kerem Kaya arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Alacak tartışmasında feci son Emekli polisin öldürdüğü müteahhit, toprağa verildi

Mehmet Yılmaz, tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabancasıyla Kerem Kaya'ya ateş etti. Başından vurulan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan Erkan Yıldız ise omzundan yaralandı.

Alacak tartışmasında feci son Emekli polisin öldürdüğü müteahhit, toprağa verildi

Kerem Kaya'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaya için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Evli ve 2 çocuk babası Kaya'nın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanede tedaviye alınan Erkan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Mehmet Yılmaz'ın ise emniyette sorgusu sürüyor. 

 

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#Ankara#Kerem Kaya#Cinayet

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