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Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Kundakçı#Tamburalı Paşa#Korgeneral
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 15:17

Tamburalı Paşa olarak bilenen Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı İstanbul'da toprağa verildi.

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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanı olarak görev yaparken Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum protestocu için 'vur' emri vermesiyle bilinen 86 yaşındaki emekli Korgeneral Hasan Kundakçı pazartesi günü hayatını kaybetmişti. Kundakçı için Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törende kızları Gülsen Özbahar, Figen Fenton, damadı Murat Özbahar ile torunu Burak Özbahar taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu da katıldı. Kundakçı'nın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı

"SÖYLENENLERİ DUYDUĞUMDA GÖZÜMDE DAHA ÇOK BÜYÜYOR"

Korgeneral Hasan Kundakçı'nın kızı Ömür Gülsen Özbahar, "Yaptıklarını anlatmakla bitmez. Benim babam büyüktü ama etraftan onun söylenenleri duyduğumda gözümde daha çok büyüyor. O kadar büyük bir adam ve güzel bir insanmış ki. Yerini doldurmak çok zor. Acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı

"GÖREV YAPTIĞIMIZ YILLARDA ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

İlker Başbuğ ise "Komutanımla bizim beraberliğimiz 1966 yıllarına dayanır. İlk doğu görevimde beraberdik. Kendisi 1993- 1995 yılları arasında Diyarbakır'da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde bende onun iki sene yardımcılığı görevini yaptım. Sayın komutanım Hasan Kundakçı şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki TSK'nın terörle mücadele konusunda yetiştirdiği en büyük, tecrübeli, bilgili komutanlarından birisiydi. Özellikle görev yaptığımız yıllar arasında ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

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#Hasan Kundakçı#Tamburalı Paşa#Korgeneral

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