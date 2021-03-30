Emekli hostese büyük şok! 850 bin liralık aşk tuzağı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın 'Tatlı Sert' programında şoke eden bir gelişme yaşandı. Programa mağdur olarak katılan Beylikdüzü'nde yaşayan emekli hostes Nalan Ülker (57), düştüğü aşk tuzağının detaylarını anlattı.

Nalan Ülker, dolandırıcılık iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Emekli hostes olan Nalan Ülker, babasından kalan mirasla birlikte 850 bin liralık birikiminden oldu.

Sadece sevgilisi değil, kuzeni tarafından da dolandırılan talihsiz kadın, kalan evinin de imzaladığı senetler yüzünden elinden gitmesini istemediğini söyledi.

'YALNIZCA GÖNÜL İLİŞKİM OLDU, MADDİ ÇIKAR ELDE ETMEDİM'

Söz konusu iddiaların odağındaki Özkan Bey ise "Yalnızca gönül ilişkim oldu, maddi çıkar elde etmedim" sözleriyle iddiaları yalanladı. Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey de iddiaları reddetti ve borçların ödendiğini söyledi. Kuzenin vekaletname veren Nalan Ülker'in kardeşleriyle de küs olduğu ortaya çıktı.

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