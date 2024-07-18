×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emekli doktor Fahrettin Er'i sokakta karga ile görenler şaşırıyor

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Karga#Doktor
Emekli doktor Fahrettin Eri sokakta karga ile görenler şaşırıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 11:30

Manisa'da emekli doktor Fahrettin Er (60) 2 ay önce apartman boşluğunda bulunan 'Hırçın' ismini verdiği yavru karga ile dostluk kurdu. Sokaklarda omzundaki kargayla gezdiğini söyleyen Er, "Sabah görünce koşarak yanıma geliyor. Arabamı bile tanıyor. Omzumda kargayla dolaştığımı görenler çok şaşırıyor" dedi.

Haberin Devamı

Manisa'da yaşayan evli, 2 çocuk babası emekli üroloji uzmanı doktor Fahrettin Er, bundan 2 ay önce arkadaşı Hamdi Öklü'nün apartman boşluğunda bulduğu yavru kargayı sahiplendi. Er, omzundan inmeyen yavru kargaya 'Hırçın' ismini verdi. Gününün büyük bir bölümünü Manisa Şehir Hastanesi karşısındaki kızlarına ait eczanede geçiren Er'in beslediği karga, peşinden yürüyor, uçarak omzuna konuyor. Hırçın'ı dana kalbiyle beslediğini söyleyen Er, "Bu kargayı 2 ay önce arkadaşım Hamdi Öklü apartman boşluğunda buldu.

Emekli doktor Fahrettin Eri sokakta karga ile görenler şaşırıyor

Kargalar vefalı, zeki ve çok uzun ömürlü oluyor bu nedenle bir kargaya bakmak istiyordum. Sahiplendim. Sabah görünce koşarak yanıma geliyor. Arabamı bile tanıyor.

Haberin Devamı

Emekli doktor Fahrettin Eri sokakta karga ile görenler şaşırıyor

Omzumda kargayla dolaştığımı görenler çok şaşırıyor. Etçil oldukları ve vahşi bilindikleri için insanlar biraz ürküyor. 'Besle kargayı oysun gözünü' derler ama bana göre doğru değil. Oldukça sadık hayvanlar" diye konuştu.(DHA)

Emekli doktor Fahrettin Eri sokakta karga ile görenler şaşırıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Karga#Doktor

BAKMADAN GEÇME!