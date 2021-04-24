Emekli amiraller soruşturması... ‘Büyükelçilere katılmadık’

Çalışkan, daha önce 126 emekli büyükelçinin yayınladığı bildiride emekli amiral ve generallerin de imzasının istendiğini belirterek, “Katılamayacağımızı uygun bir dille ilettik” dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR: Emniyet ve savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından beş emekli amiral ile TESUD Başkanı Çalışkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emekli amirallere ait WhatsApp grubu üyesi olmamasına rağmen Çalışkan’ın ifadeye çağrılması dikkat çekmişti. Emekli 126 büyükelçinin Montrö bildirisi yayınlanmadan bir hafta önce, 23 Ocak 2020’de kendisi tarafından emekli amiral Cem Gürdeniz’e gönderildiğinin tespit edildiği hatırlatılınca Çalışkan, şunlar söyledi:

“Büyükelçiler gündemdeki konulara ilişkin bir duyuru metni hazırlığı aşamasında iken, diplomatların dışında Milli Savunma ve güvenlik konularında uzmanlıkları olan general ve amirallerin de isimlerinin bulunmasını istemelerinden ve benim de TESUD başkanı olmamdan dolayı konuyu bana aktardıklarını hatırlıyorum.

KATILMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİK: Biz TESUD olarak bu konuyu değerlendirirken, amirallerin içinde devre arkadaşım Cem Gürdeniz amiralime önerisini almak için gönderdim. Sonuç olarak kendisi bu metinde sıkıntılı taraflar olduğunu, bazı yerleri ile mutabık olmadığını, general ve amirallerin bu metne katılmasının uygun almayacağı kanaatini iletti. Biz de TESUD olarak bu kanaat üzerine diğer üyelerimize bile göndermeye gerek kalmaksızın, bu konuya katılamayacağımızı uygun bir dille büyükelçilere ilettik. Sadece diplomatlarımız tarafından yayınlanmasının daha uygun olacağını belirttik.”

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