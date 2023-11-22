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Embriyolar yapay zekâya emanet

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#Üreme Sağlığı Ve İnfertilite Kongresi#Antalya#Embriyo
Embriyolar yapay zekâya emanet
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 07:00

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi Antalya’da yapıldı. Kongrede birbirinden ilginç konular tartışıldı. Teknolojinin geldiği nokta ise, yaşama ilk kez adım atacak insan için bile ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bunlardan biri de yapay zekâ kullanımı. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkanı Prof. Dr. Barış Ata, önümüzdeki dönemde embriyo transferinde seçim için yapay zekâ kullanılacağını söyledi.

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İnsanların embriyo transfer ederken bir an önce gebe kalınabilmesi için mevcut embriyolar içinde doğurma şansı en yüksek olanı seçtiğini belirten Prof. Dr. Ata, “Bunun için de gelişim hızına, şekline, farklı bölgelerinin ne kadar geliştiğine bakıp önceliklendirmeye çalışıyoruz. Buna ek olarak embriyonun kromozomlarını tarayabiliyor ve ölçeklendirebiliyoruz. Yapay zekâ, insan gibi yorulmuyor, daha fazla veriyi istikrarlı biçimde işleyebiliyor. Görüntüyü tarayıp, geriye gidip öğrendikleriyle bu işlemleri bir insanın bakarak seçtiğinden daha iyi yapabiliyor” dedi.

YUMURTALARINI DONDURMA HAKKI

Prof. Dr. Barış Ata, yumurta dondurma işlemiyle ilgili olarak da“Şu anda Türkiye’de kadınlar bazı hastalık durumlarında yumurtalarını dondurabiliyor.Kanser ya da yumurta rezervinde ciddi düşme gibi. Oysa makul bir noktada kişinin hâlâ çocuk yapma durumu yoksa, bir gün istediğinde dondurduğu yumurtalarını kullanarak tüp bebek sahibi olabilmeli” ifadelerini kullandı.

 

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#Üreme Sağlığı Ve İnfertilite Kongresi#Antalya#Embriyo

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