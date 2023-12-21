Eltilerin ikiz gebelik heyecanı: Güzel haberi aynı anda aldılar

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İstanbul’da yaşayan Senem - Ömer Altun ve Zelal - Hasan Altun çiftleri, 8 ve 3 yıllık evliliklerinde çocuk hasretini çekince tedavi görmeye başladı. Diyarbakır’a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran çiftlerden birine yumurta tembelliği, diğerinin ise eşine düşük sperm teşhisi konuldu.

Başka merkezlerde başarısız sonuçlar alan çiftler, Prof. Dr. Çoksüer’in yanında aldıkları prp, akupunktur ve fitoterapi tedavileri sonucu ikiz gebeliğin kesesini gördü.

Çiftler, heyecanlı olduklarını, Hakan hoca ve ekibine çok teşekkür ettiklerini kaydetti.