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Eltilerin ikiz gebelik heyecanı: Güzel haberi aynı anda aldılar

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#İstanbul#Diyarbakır#Hamilelik
Eltilerin ikiz gebelik heyecanı: Güzel haberi aynı anda aldılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 10:30

İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen eltiler, aldıkları prp, akupunktur ve fitoterapi tedavileriyle ikiz gebelik heyecanı yaşıyor.

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İstanbul’da yaşayan Senem - Ömer Altun ve Zelal - Hasan Altun çiftleri, 8 ve 3 yıllık evliliklerinde çocuk hasretini çekince tedavi görmeye başladı. Diyarbakır’a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran çiftlerden birine yumurta tembelliği, diğerinin ise eşine düşük sperm teşhisi konuldu.

Başka merkezlerde başarısız sonuçlar alan çiftler, Prof. Dr. Çoksüer’in yanında aldıkları prp, akupunktur ve fitoterapi tedavileri sonucu ikiz gebeliğin kesesini gördü.

Çiftler, heyecanlı olduklarını, Hakan hoca ve ekibine çok teşekkür ettiklerini kaydetti.

Eltilerin ikiz gebelik heyecanı: Güzel haberi aynı anda aldılar

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#İstanbul#Diyarbakır#Hamilelik

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