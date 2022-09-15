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Elmalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın'a silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Aydın#Elmalı Belediyesi#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 18:31

Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında ilçe merkezindeki İsmail - Turan Balaban Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede esnaf ziyareti yapan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kasklı ve kapüşonlu kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hasan Aydın'a tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, hızla bölgeden uzaklaştı.

Hasan Aydın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Hasan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kolundan ve boynundan yaralanan Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Olay, saat 17.00 sıralarında ilçe merkezindeki İsmail - Turan Balaban Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede esnaf ziyareti yapan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kasklı ve kapüşonlu kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hasan Aydın'a tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, hızla bölgeden uzaklaştı. Hasan Aydın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Hasan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kolundan ve boynundan yaralanan Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Elmalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydına silahlı saldırı



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Hasan Aydın'ın belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olduğu belirtildi.

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#Hasan Aydın#Elmalı Belediyesi#Silahlı Saldırı

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