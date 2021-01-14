Ellerini ayaklarını bağlayıp evi ateşe vermiş

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için daire içine girdiklerinde, Alev Ş. isimli kadını elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde buldular. Alevler içinden kurtarılan genç kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı. Alev Ş. daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürüldü ancak daire kullanılmaz hale geldi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Polis yaptığı araştırmada, Alev Ş.’nin elleri ve kollarını koli bandıyla bağladıktan sonra evi ateşe verenin, bir süredir kendisini taciz eden, eski sevgilisi Emre Y. olduğu iddiasına ulaştı. Emre Y.’nin olayın ardından siteden kaçarken görüldüğü de ileri sürüldü. Alev Ş.’nin, Emre Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi. Polis kısa süre sonra Emre Y.’yi yakalayarak, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kadınlara karşı işlenen suçlardaki vahşetin boyutu her geçen gün artıyor. 29 Aralık günü akademisyen Aylin Sözer evine giren bir erkek tarafından önce bıçaklanmış sonra da yakılmıştı.