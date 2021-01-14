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Gündem
Ali Kerem BENGİ/DHA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ellerini ayaklarını bağlayıp evi ateşe vermiş

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Ellerini ayaklarını bağlayıp evi ateşe vermiş
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İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi’ndeki bir site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14. katında, dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için daire içine girdiklerinde, Alev Ş. isimli kadını elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde buldular. Alevler içinden kurtarılan genç kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı. Alev Ş. daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürüldü ancak daire kullanılmaz hale geldi.

Ellerini ayaklarını bağlayıp evi ateşe vermiş

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Polis yaptığı araştırmada, Alev Ş.’nin elleri ve kollarını koli bandıyla bağladıktan sonra evi ateşe verenin, bir süredir kendisini taciz eden, eski sevgilisi Emre Y. olduğu iddiasına ulaştı. Emre Y.’nin olayın ardından siteden kaçarken görüldüğü de ileri sürüldü. Alev Ş.’nin, Emre Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi. Polis kısa süre sonra Emre Y.’yi yakalayarak, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

Ellerini ayaklarını bağlayıp evi ateşe vermiş

Kadınlara karşı işlenen suçlardaki vahşetin boyutu her geçen gün artıyor. 29 Aralık günü akademisyen Aylin Sözer evine giren bir erkek tarafından önce bıçaklanmış sonra da yakılmıştı.

Ellerini ayaklarını bağlayıp evi ateşe vermiş

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