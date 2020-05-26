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AA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

Ellerinden hiçbir şey gelmedi! Sadece izlediler...

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Ellerinden hiçbir şey gelmedi! Sadece izlediler...
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Aydın'ın Germencik ilçesinde samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 600 ton saman kül oldu, göğe yükselen alevler çevre ilçelerden de görüldü.

Turanlar Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.

Ellerinden hiçbir şey gelmedi Sadece izlediler...

Gökyüzünü adeta kızıla boyayan alevler, İncirliova ve Koçarlı ilçesinden de görüldü.

Samanlığın yanından elektrik hattı geçmesi nedeniyle bölgede elektrikler kesildi.

Ellerinden hiçbir şey gelmedi Sadece izlediler...

Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, henüz yanmayan samanları iş makineleriyle alevlerin arasından çıkartmak için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye ekiplerine çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar da destek verdi.

Ellerinden hiçbir şey gelmedi Sadece izlediler...

Gece 00.30 gibi başlayan ve yaklaşık 9 saatte söndürülebilen yangında 600 tona yakın saman kül oldu.

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