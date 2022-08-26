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Eline taş düştüğünü sandı, yorgun mermi çıktı

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#TRABZON#Sürmene#Yorgun Mermi
Eline taş düştüğünü sandı, yorgun mermi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 09:42

Trabzon'da, başına yorgun mermi isabet etmesiyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’nın (15) ailesinin, silahlı sevinç gösterileri yapılmaması için başlattığı 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' kampanyası sonrası kentte ilk vaka yaşandı. Sürmene'de, otobüs durağında sol avucuna yorgun mermi isabet eden Mehmet İskender (17), elinden yaralandı. Taş geldiğini sanarak hastaneye giden İskender, "Mermi başka yerime de gelebilir, hayati tehlikem olabilirdi" dedi.

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İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen Emir Yuşa Atıcı, 11 Ağustos 2021'de Yeşilbük Mahallesi'nde, aile üyelerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Kanlar içerisinde kalan Emir, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atıcı'nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin giriş yapıp, omuriliğine saplandığı tespit edildi. Ameliyata alınan Atıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eline taş düştüğünü sandı, yorgun mermi çıktı
Emir Yuşa Atıcı

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AİLENİN MÜCADELESİ KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜ

Emir Yuşa'nın ailesi ve babası Mustafa Atıcı, oğlunu kaybettikten sonra silahlı sevinç gösterilerine karşı mücadele başlattı. Trabzonspor'un da destek verdiği mücadele, 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına dönüştü. Uluslararası boyut da kazanan kampanya, İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile ülke geneline yayıldı.

Eline taş düştüğünü sandı, yorgun mermi çıktı

İLK VAKA 5 AY SONRA

Özellikle Trabzonspor'un geçen sezon şampiyonluğu ve sonrasında alınan güvenlik önlemleri ile olumlu sonuç veren 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' kampanyasından yaklaşık 5 ay sonra kentte ilk kez yorgun mermi vakası yaşandı. Sürmene ilçesi Çarşı Mahallesi’nde 22 Ağustos'ta otobüs durağında beklediği sırada elinde aniden acı hisseden Mehmet İskender, sol avucunun kanadığını fark etti. Kanı arkadaşının yardımıyla temizleyen İskender, Sürmene Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan İskender'e çekilen röntgende, avucuna yorgun merminin saplandığı tespit edildi. Mermi çekirdeği elinden ameliyatla alınan İskender, taburcu edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Eline taş düştüğünü sandı, yorgun mermi çıktı
Mehmet İskender

‘DURUMU İYİ’

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Sürmene Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Yoloğlu, röntgen filminde mermi tespit ettiklerini belirterek, "Elinde ağrı hissettiğini söyleyen hastamızın elinde de bir yarası vardı. Yaptığımız tetkikler sonrası elinde, mermi çekirdeği olduğunu tespit ettik. Hastamızı hemen ameliyata aldık ve elinden mermi çekirdeğini çıkarttık. Durumu, çok şükür iyi” diye konuştu.

O anları anlatan Mehmet İskender de eline taş düştüğünü zannederek "Durakta beklerken elimde birden ağrı hissettim. Daha sonra elimde kan gördüm. Önce elime taş düştü sandım. Elimi temizleyip, hastaneye gittik. Röntgen çektiler. Elimde mermi olduğu tespit edildi. Ameliyata aldılar. Rastgele sıkılan mermiler illa yere düşüyor ve insanlara zarar veriyor. Mermi başka bir yerime de gelebilir, hayati tehlikem olabilirdi. Artık insanlar, bu konuda duyarlı olmalı" dedi.

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Anne Sefahat İskender ise "Çocuğum yorgun bir mermi ile yaralandı. Allah korudu. Mermi başka bir yerine de gelebilirdi. Allah kimseye yaşatmasın. Benim cenazem de olabilirdi. Bu kurşunu atan kişiye bu olsaydı ne olurdu? Kimse artık havaya ateş etmesin. Bu mermi başkalarının canını yakıyor" diye konuştu.

Eline taş düştüğünü sandı, yorgun mermi çıktı
Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı

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#TRABZON#Sürmene#Yorgun Mermi

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