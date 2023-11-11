Elin kırılsın... Tacizci tutuklandı

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Genç kızın bağırması üzerine şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, D.Ç.’nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelini eşkalini belirledi. Ancak kimliği tespit edilemedi. Polis, şüpheliyi, geçen çarşamba olay yerinin yakınlarında devriye gezerken, güvenlik kamerası görüntülerinden tanıyıp gözaltına aldı.

Suriye uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli Hüseyin Raci (25) emniyetteki sorgusunda suçunu kabul etti. Şüpheli ifadesinde, “Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi tutamadım. Pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından perşembe günü adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.