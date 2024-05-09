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'Elimde fotoğrafların var, seni rezil ederim'... Kızının eski sevgilisini öldüren baba cinayeti anlattı

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#Cinayet#Şantaj#Adana
Elimde fotoğrafların var, seni rezil ederim... Kızının eski sevgilisini öldüren baba cinayeti anlattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:04

Adana’da sokakta tartıştığı Arda Demirci’yi (19), av tüfeğiyle öldüren Mehmet Akkel (54) tutuklandı. Akkel’in, kızı İ.A.’nın (19) Demirci’den ayrılmak istemesi üzerine “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek şantaja yapması üzerine cinayetin işlediği ortaya çıktı.

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Olay, 7 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci’den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi.

Elimde fotoğrafların var, seni rezil ederim... Kızının eski sevgilisini öldüren baba cinayeti anlattı

Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A.’nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci’ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Elimde fotoğrafların var, seni rezil ederim... Kızının eski sevgilisini öldüren baba cinayeti anlattı

Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

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Elimde fotoğrafların var, seni rezil ederim... Kızının eski sevgilisini öldüren baba cinayeti anlattı

"ELİMDE FOTOĞRAFLARIN VAR, SENİ REZİL EDERİM"

Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci’nin, durumu kabullenemeyip, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. İ.A.’nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel’in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi. Demirci’nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

Elimde fotoğrafların var, seni rezil ederim... Kızının eski sevgilisini öldüren baba cinayeti anlattı

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Mehmet Akkel, ifadesinde, “Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

Elimde fotoğrafların var, seni rezil ederim... Kızının eski sevgilisini öldüren baba cinayeti anlattı

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akkel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  

Elimde fotoğrafların var, seni rezil ederim... Kızının eski sevgilisini öldüren baba cinayeti anlattı

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#Cinayet#Şantaj#Adana

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