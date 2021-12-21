Elektrikli işkenceciler yakalandı

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Adana Çukurova’da yaşayan A.Ç. (22), 11 Aralık gecesi 22.00 sıralarında evinden çıktığında yanına gelen 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı. Şüpheliler, A.Ç.’yi bir ofise götürüp saatlerce dövdükten sonra elektrik vererek işkence etti. Şüpheliler, cep telefonu ve 100 lirasını da gasp ettikleri A.Ç.’yi sabaha karşı çıplak halde evinin önüne bıraktı. A.Ç.’nin şikâyeti üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut Çiçek (22) ve kardeşi Ahmet Çiçek (19) ile arkadaşları Mehmet Tunç (28) olduğunu tespit etti. A.Ç.’nin işkence gördüğü ofise özel harekât polisleriyle düzenlenen operasyonda, Çiçek kardeşler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, elektroşok cihazı ile bıçak ele geçirildi.

‘ALEYHİMİZE KONUŞTU’

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Tunç’un ise bir apartman dairesinde saklandığı belirlendi. Yapılan baskında Tunç, banyodaki asma tavan arasında saklanırken yakalandı. Ayrıca Tunç’un saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen kız arkadaşı Şevval Ç. (19) ile Ramazan K. de (35) gözaltına alındı. Emniyet’e götürülen şüphelilerden Mehmet Tunç, ifadesinde, “A.Ç.’yi Umut kaçırdı. Ofise getirdiklerinde dövdük. Sonrasında da geri bıraktık” dedi. Umut Çiçek ise A.Ç.’yi kendilerine iftira attığı ve aleyhlerinde polise beyanda bulunduğu gerekçesiyle kaçırdıklarını öne sürdü. Ayrıca şüphelilerin ‘yağma’, ‘fuhşa teşvik’, ‘kasten yaralama’, ‘şantaj’ gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu bildirildi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Şevval Ç. ile Ramazan K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Tunç ile Umut Çiçek tutuklandı, Ahmet Çiçek ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.