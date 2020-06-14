Elektrikli faytonlar adaya geldi

Büyükada ve Heybeliada’ya gemilerle getirilen çevreye duyarlı elektrikli araçlar, önümüzdeki cuma günü hizmete alınacak. İETT tarafından işletilecek olan 13 yolcu kapasiteli araçların seçiminde, adanın fiziksel koşulları ile yüksek eğimli yolları göz önüne alındı. Küçük tip araçlar ise yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlara hizmet amaçlı, talep bazlı çalışıp, kapıdan kapıya özel hizmet verecek.