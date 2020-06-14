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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Elektrikli faytonlar adaya geldi

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Elektrikli faytonlar adaya geldi
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Adalar’da ‘elektrikli fayton’ dönemi haftaya başlıyor.

Büyükada ve Heybeliada’ya gemilerle getirilen çevreye duyarlı elektrikli araçlar, önümüzdeki cuma günü hizmete alınacak. İETT tarafından işletilecek olan 13 yolcu kapasiteli araçların seçiminde, adanın fiziksel koşulları ile yüksek eğimli yolları göz önüne alındı. Küçük tip araçlar ise yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlara hizmet amaçlı, talep bazlı çalışıp, kapıdan kapıya özel hizmet verecek.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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