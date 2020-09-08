MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada
GeriGündem Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Abone Olgoogle-news

BURSA'da, 3'ü çocuk 4 kişinin elektrikli bisikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde, pazar günü akşam saatlerinde, elektrikli bisiklete 3'ü çocuk 4 kişi bindi. Tehlikeli yolculuk, mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, caddede elektrikli bisiklete 3'ü çocuk 4 kişinin binip, yolculuk yaptığı anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, elektrikli bisiklete 4 kişi binenlere tepki gösterdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle