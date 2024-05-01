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Elektrikli bisikleti çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade

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#Adana#Hırsızlık#Adana Haberleri
Elektrikli bisikleti çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 11:01

Adana’da restoranın paket servisi için kullandığı elektrikli bisikleti, gidon kilidini kırıp sürükleyerek çalan Recep Y. (28), güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. İfadesinde, “Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldımö diyen Recep Y., tutuklandı.

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Olay, 15 Nisan saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde meydana geldi. Tekstil işçisi Recep Y., caddedeki bir restoranın paket servis için kullanılan elektrikli bisikletini, gidon kilidini kırıp, sürükleyerek çaldı. Şüphelinin, olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Elektrikli bisikletin çalındığını fark eden restoran sahibi İsmail G.’nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Elektrikli bisikleti çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade

Kimliği tespit edilen şüpheli, adresine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete götürülen Recep Y., ifadesinde, “Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldımö dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, çaldığı bisiklet ise bulunamadı.

 

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#Adana#Hırsızlık#Adana Haberleri

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