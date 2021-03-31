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Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Elektrikli battaniyeden yangın çıktı, yeğeni uyandırdı

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Elektrikli battaniyeden yangın çıktı, yeğeni uyandırdı

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, Osman Öztaş (60) uyuduğu sırada elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu yangın çıktı. Yeğeni tarafından uyandırılan Öztaş, daireden çıkarken, çağrılan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde, bir apartmanın 3’üncü katında oturan Muhammet Öztaş'ın yatak odasında üzerinde uyuduğu elektrikli battaniye, arızalanıp, yanmaya başladı. Olay anında evde bulanan yeğeni, yanık ve duman kokusunu alarak içeri girdi ve Öztaş'ı uyandırdı. Öztaş evden çıkarken; ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Dumandan etkilenen Muhammet Öztaş kontrolden geçirilmek üzere Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

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