Elektrikli battaniyeden çıkan yangında feci şekilde can verdi

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Olay, saat 07.00 sıralarında Acarlar Mahallesi 1885 Sokak'ta meydana geldi. tek başına yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan Özkaya, itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı. Özkaya'nın elektrikli battaniye içerisinde yattığı ve vücudunun çeşitli yerlerinin yandığı tespit edildi. Dumandan etkilenen Özkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özkaya'nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.