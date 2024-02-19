×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Elektrikli battaniyeden çıkan yangında feci şekilde can verdi

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Battaniye#Zehra Özkaya
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 10:38

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Zehra Özkaya (89), yalnız yaşadığı evinde elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, saat 07.00 sıralarında Acarlar Mahallesi 1885 Sokak'ta meydana geldi. tek başına yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan Özkaya, itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı. Özkaya'nın elektrikli battaniye içerisinde yattığı ve vücudunun çeşitli yerlerinin yandığı tespit edildi. Dumandan etkilenen Özkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özkaya'nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Elektrikli battaniyeden çıkan yangında feci şekilde can verdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Battaniye#Zehra Özkaya

BAKMADAN GEÇME!