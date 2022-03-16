Elektrikleri kesilen cemevi için karar

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İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Kadıköy’deki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin elektrik faturasını ticarethane statüsünde hazırladı. Cemevi yetkilileri de faturayı ödemedi. Bunun üzerine cemevinin elektrikleri kesildi. Elektrik şirketi ayrıca icra takibi de başlattı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin avukatları ise konuyu yargıya taşıdı.



BORCU YOKTUR



Derneğin avukatları ayrıca tazminat talebinde bulundu. Anadolu 7.Asliye Hukuk Mahkemesi, cemevinin elektrik borcu olmadığına karar verdi. Tazminat talebini ise reddetti.



