Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Elektrikleri kesilen cemevi için karar

#Pir Sultan Abdal Cemevi#Elektrik Faturası#DAVA
Elektrikleri kesilen cemevi için karar

Elektrik faturası ticarethane olarak kesilen Kadıköy’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’nin açtığı davada, mahkeme emsal olabilecek bir karar verdi.

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Kadıköy’deki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin elektrik faturasını ticarethane statüsünde hazırladı. Cemevi yetkilileri de faturayı ödemedi. Bunun üzerine cemevinin elektrikleri kesildi. Elektrik şirketi ayrıca icra takibi de başlattı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin avukatları ise konuyu yargıya taşıdı.

BORCU YOKTUR

Derneğin avukatları ayrıca tazminat talebinde bulundu. Anadolu 7.Asliye Hukuk Mahkemesi, cemevinin elektrik borcu olmadığına karar verdi. Tazminat talebini ise reddetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pir Sultan Abdal Cemevi#Elektrik Faturası#DAVA

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

 #Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud