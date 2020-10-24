Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ 24 Ekim elektrik kesintisi programı

İstanbul'da 24 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak olan yerler belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ Avrupa ve Anadolu yakasında yaşanacak olan kesintiler için uyarıda bulunarak arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yaşanacağını aktardı. Cumartesi günü Zeytinburnu, Sultangazi, Şişli, Silivri, Sarıyer, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy gibi iller başta olmak üzere İstanbul'un çoğu ilçesinde aralıklarla kesintiler yaşanacak. İşte, ayrıntılar.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ZEYTİNBURNU

24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Zeytinburnu ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 11/1., 56., 65/2., 65/3., 65/C, 67. sk / SÜMER mah 56., 67. sk / YEŞİLTEPE mah 56/B sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Sultangazi ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2121., 2131. sk bölgelerinde 24/10/2020 00:05:00 - 24/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Sisli ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AŞÇILAR, FULYA BAYIRI, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET sk / FULYA mah AYGÖREN, AYGÜN, BELEN, BÜLBÜL, BİLGE, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, ESENLER, FULYA BAYIRI, GÖRÜNTÜ, GÜLSEREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, KOZACIK, MEHMETÇİK, NAR ÇİÇEĞİ 1, OĞUZHAN, SAKIZ AĞACI, TOSUN, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖRMECİ, ÖZLÜCE, ÜNSAL, ÜÇOBALAR sk bölgelerinde 24/10/2020 00:00:00 - 24/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, BAŞARAN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE KUYU, TAÇ, ZERTOP sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Silivri ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KEŞAN, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTINDAĞ, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KOLEJ, TURGUT ÖZAL, ÇAYLAK sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MERA, MODERN, MİLLET BAHÇE, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Sarıyer ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ÖZKAN sk / KOCATAŞ mah AMİRAL ALTUNCAN ÇIKMAZI, BAĞLAR YOLU., BAŞARAN ÇIKMAZI, BÜYÜK ÇINAR ÇIKMAZI, CUMHURİYET , GÜNAYDIN, KARABEKİR, MUHSİN BATUR, SEMİH SANCAR, VEFA, YAY ÇIKMAZI, YAZAN ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İLHAM ÇIKMAZI, İNCE sk bölgelerinde 24/10/2020 01:00:00 - 24/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk / TARABYA mah MAVİ ÇİĞDEM, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ÖZ GÜL, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 24/10/2020 01:00:00 - 24/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, PROF. DR. AYKUT BARKA, YENİBAHAR, ÖZDENİZ sk / TARABYA mah 25 EVLER, ARABAYOLU, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah CEM, DİREKLİ, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MÜHENDİS HÜSEYİN, İSHAK sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Kucukcekmece ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.PINAR, 2.BAHAR, 2.HÜRRİYET, 318., 323, 4.BÜLBÜL, 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, 8.GÜL, AYDOĞDU, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BİLGE, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, ERGANİ, ERGUVAN, GÜLİSTAN, GÜREL, KARTOPU, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, NAR, NEHİR, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM, ÖMÜR, İKİTELLİ, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / HALKALI MERKEZ mah ARZU, BASIN EKSPRES, DEREBOYU, ELMALI sk / MEHMET AKİF mah 1.PINAR, 1902., 2.MANOLYA ÇIKMAZI, TAN ÇIKMAZI, URLA sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BÜLBÜL, KAŞIKÇIN, KIZ KUŞU, TAVUS KUŞU, TURNA, YARASA, YENİ BÜLBÜL, ZÜMRÜTÜ ANKA, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Kagıthane ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEFİNE, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah YILDIZ, YILMAZ sk / SULTAN SELİM mah BAĞCI sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAMLA, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DEĞİRMEN, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, GÖKTÜRK, HALİL RAHMAN, SEÇİLMİŞ, SÖNMEZAY, YILDIRIM, YUNUS EMRE, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, FAZIL KAFTANOĞLU, KEMAL ATATÜRK, MENDERES, SUDE, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR, İMAM ÇEŞME YOLU, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAVAŞ, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, YÜZAKI sk / ÇAĞLAYAN mah MARTI, NİLAY, PARK, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, YAY, ÇEŞMİNAZ sk bölgelerinde 24/10/2020 15:00:00 - 24/10/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Gungoren ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, METE, NAZIM ERTEN sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜLBAYIR, METE, NAZIM ERTEN, TURUNÇLU sk bölgelerinde 24/10/2020 13:00:00 - 24/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, BAĞLARBAŞI, GÜLLÜ, GÜLİZAR KALFA, LALELİ, MENEKŞE, SİPAHİLER, TULUMBA, YÜCE, İDİL sk / KARADENİZ mah 1157. sk bölgelerinde 24/10/2020 03:00:00 - 24/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

08:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: VEDAT GÜNYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YAKUT 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: VEDAT GÜNYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YAKUT

ÇEKMEKÖY

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CEYHAN

KADIKÖY

11:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SARIKANARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SANİYE ERMUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SARIKANARYA 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: SARILALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENER KALAMIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BAĞDAT 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MAHMUT YESARİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: SALİH OMURTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: CENAP ŞAHABETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: FERHAT ACARKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: SÜLEYMAN NAZİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İSMAİLPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ALİ NAZİMA 09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ALİDEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES

PENDİK

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALACATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR

TUZLA

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KINALIKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YENİÇAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TAŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NURBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: AKÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YETKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: AKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DERİNÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: BENJAMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SÜREYYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÜNİVERSİTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: GÜLBAHAR 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ANIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ÖZKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: İRFAN 11:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAMZET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BONCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SÜVARİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERÇEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FERDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GAYE 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ANIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: BEYAZGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FINDIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ÖZKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: İRFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: HEVES

ÜSKÜDAR