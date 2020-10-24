Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ 24 Ekim elektrik kesintisi programı
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşanan elektrik kesintisi, BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın kesinti programına yansıdı. Planlı kesinti programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bir çok semtte farklı saatler içerisinde kesintiler yaşanacak. 24 Ekim Cumartesi günü yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına odaklandı. İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ 24 Ekim elektrik kesintisi programı.
İstanbul'da 24 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak olan yerler belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ Avrupa ve Anadolu yakasında yaşanacak olan kesintiler için uyarıda bulunarak arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yaşanacağını aktardı. Cumartesi günü Zeytinburnu, Sultangazi, Şişli, Silivri, Sarıyer, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy gibi iller başta olmak üzere İstanbul'un çoğu ilçesinde aralıklarla kesintiler yaşanacak. İşte, ayrıntılar.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
ZEYTİNBURNU
24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Zeytinburnu ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 11/1., 56., 65/2., 65/3., 65/C, 67. sk / SÜMER mah 56., 67. sk / YEŞİLTEPE mah 56/B sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Sultangazi ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2121., 2131. sk bölgelerinde 24/10/2020 00:05:00 - 24/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Sisli ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AŞÇILAR, FULYA BAYIRI, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET sk / FULYA mah AYGÖREN, AYGÜN, BELEN, BÜLBÜL, BİLGE, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, ESENLER, FULYA BAYIRI, GÖRÜNTÜ, GÜLSEREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, KOZACIK, MEHMETÇİK, NAR ÇİÇEĞİ 1, OĞUZHAN, SAKIZ AĞACI, TOSUN, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖRMECİ, ÖZLÜCE, ÜNSAL, ÜÇOBALAR sk bölgelerinde 24/10/2020 00:00:00 - 24/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, BAŞARAN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE KUYU, TAÇ, ZERTOP sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Silivri ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KEŞAN, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTINDAĞ, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KOLEJ, TURGUT ÖZAL, ÇAYLAK sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MERA, MODERN, MİLLET BAHÇE, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Sarıyer ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ÖZKAN sk / KOCATAŞ mah AMİRAL ALTUNCAN ÇIKMAZI, BAĞLAR YOLU., BAŞARAN ÇIKMAZI, BÜYÜK ÇINAR ÇIKMAZI, CUMHURİYET , GÜNAYDIN, KARABEKİR, MUHSİN BATUR, SEMİH SANCAR, VEFA, YAY ÇIKMAZI, YAZAN ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İLHAM ÇIKMAZI, İNCE sk bölgelerinde 24/10/2020 01:00:00 - 24/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk / TARABYA mah MAVİ ÇİĞDEM, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ÖZ GÜL, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 24/10/2020 01:00:00 - 24/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, PROF. DR. AYKUT BARKA, YENİBAHAR, ÖZDENİZ sk / TARABYA mah 25 EVLER, ARABAYOLU, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah CEM, DİREKLİ, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MÜHENDİS HÜSEYİN, İSHAK sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Kucukcekmece ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.PINAR, 2.BAHAR, 2.HÜRRİYET, 318., 323, 4.BÜLBÜL, 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, 8.GÜL, AYDOĞDU, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BİLGE, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, ERGANİ, ERGUVAN, GÜLİSTAN, GÜREL, KARTOPU, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, NAR, NEHİR, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM, ÖMÜR, İKİTELLİ, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / HALKALI MERKEZ mah ARZU, BASIN EKSPRES, DEREBOYU, ELMALI sk / MEHMET AKİF mah 1.PINAR, 1902., 2.MANOLYA ÇIKMAZI, TAN ÇIKMAZI, URLA sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BÜLBÜL, KAŞIKÇIN, KIZ KUŞU, TAVUS KUŞU, TURNA, YARASA, YENİ BÜLBÜL, ZÜMRÜTÜ ANKA, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Kagıthane ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEFİNE, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah YILDIZ, YILMAZ sk / SULTAN SELİM mah BAĞCI sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAMLA, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DEĞİRMEN, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, GÖKTÜRK, HALİL RAHMAN, SEÇİLMİŞ, SÖNMEZAY, YILDIRIM, YUNUS EMRE, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, FAZIL KAFTANOĞLU, KEMAL ATATÜRK, MENDERES, SUDE, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR, İMAM ÇEŞME YOLU, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAVAŞ, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, YÜZAKI sk / ÇAĞLAYAN mah MARTI, NİLAY, PARK, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, YAY, ÇEŞMİNAZ sk bölgelerinde 24/10/2020 15:00:00 - 24/10/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Gungoren ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, METE, NAZIM ERTEN sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜLBAYIR, METE, NAZIM ERTEN, TURUNÇLU sk bölgelerinde 24/10/2020 13:00:00 - 24/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
24 Ekim 2020 Cumartesi Tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde planlı kesinti yapılacak yerler listesi aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, BAĞLARBAŞI, GÜLLÜ, GÜLİZAR KALFA, LALELİ, MENEKŞE, SİPAHİLER, TULUMBA, YÜCE, İDİL sk / KARADENİZ mah 1157. sk bölgelerinde 24/10/2020 03:00:00 - 24/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
|08:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: VEDAT GÜNYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YAKUT
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: VEDAT GÜNYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YAKUT
ÇEKMEKÖY
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CEYHAN
KADIKÖY
|11:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SARIKANARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SANİYE ERMUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: SARIKANARYA
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: SARILALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENER KALAMIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BAĞDAT
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MAHMUT YESARİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: SALİH OMURTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: CENAP ŞAHABETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: FERHAT ACARKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: SÜLEYMAN NAZİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İSMAİLPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ALİ NAZİMA
|09:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ALİDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP
MALTEPE
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES
PENDİK
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALACATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR
TUZLA
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KINALIKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YENİÇAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TAŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NURBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: AKÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YETKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: AKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DERİNÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: BENJAMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SÜREYYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÜNİVERSİTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: GÜLBAHAR
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ANIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ÖZKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: İRFAN
|11:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAMZET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BONCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SÜVARİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERÇEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FERDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GAYE
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ANIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: BEYAZGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FINDIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ÖZKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: İRFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: HEVES
ÜSKÜDAR
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARLIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KÖKNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NUROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AHMETBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKYÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUALLİM NACİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT ŞEMSETTİN SAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT RECEP BÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEBUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 1. ÇALIŞIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 2. ÇALIŞIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADEM YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SEDİRÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YEŞİLÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEVSİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HALICILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CÜMLE
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