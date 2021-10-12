Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ 12 Ekim elektrik kesintisini paylaştı

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BEDAŞ ve AYEDAŞ 12 Ekim elektrik kesintisini paylaştı. Yayınlanan programa göre, birçok ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ 12 Ekim elektrik kesintisinin detayları...

BEYOĞLU

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1162., 1164., 1169., 1232., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 11/10/2021 00:00:00 - 11/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7696316

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İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 101., 102., 103., 105., 160., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 88., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 98., GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 11/10/2021 00:00:00 - 11/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7733325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1458. sk bölgelerinde 11/10/2021 09:00:00 - 11/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7716343

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 434., 435., 446., 451. sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7757316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056. sk / YILDIZTEPE mah 464. sk bölgelerinde 11/10/2021 12:00:00 - 11/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7777318

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İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056. sk / YILDIZTEPE mah 464. sk bölgelerinde 11/10/2021 12:00:00 - 11/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 7777321

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 146., 152., 153., 161., PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 11/10/2021 09:00:00 - 11/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7758339

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İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 155., MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7759316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 169., 174., İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7758335

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İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 115., 116., 117., AYAZMA sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7759318

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 247., GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 11/10/2021 11:00:00 - 11/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEDAŞ 12 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

MALTEPE

09:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUALLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCEYAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖKYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: EFRUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇETİN

13:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ŞEHİT LEVENT KUŞKAPAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DR. RÜSTEM EYÜBOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AÇANGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YAŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DİVİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: HAVZA



MALTEP

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DERİCİ ZEYNEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAPTAN ARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ASUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAVİSLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PETEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BESTEKAR ZİYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TERCÜMAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PROF. ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DOĞUŞ ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AYGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HASAN EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAYLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BİLEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SENEM

ATAŞEHİR

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İRİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: LALELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: 50.YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: GÜNEŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: VEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ÖZTÜRK BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: BEKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İNCEKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KARABAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: MARAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞEREF BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: EDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ELBİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: PEMBE SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: DERECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AKYILDIZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KARAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AYGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: PIRLANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: LALE 09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI

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