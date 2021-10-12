Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ 12 Ekim elektrik kesintisini paylaştı

BEDAŞ ve AYEDAŞ 12 Ekim elektrik kesintisini paylaştı. Yayınlanan programa göre, birçok ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ 12 Ekim elektrik kesintisinin detayları...
BEYOĞLU
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1162., 1164., 1169., 1232., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 11/10/2021 00:00:00 - 11/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7696316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 101., 102., 103., 105., 160., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 88., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 98., GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 11/10/2021 00:00:00 - 11/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7733325
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1458. sk bölgelerinde 11/10/2021 09:00:00 - 11/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7716343
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 434., 435., 446., 451. sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7757316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056. sk / YILDIZTEPE mah 464. sk bölgelerinde 11/10/2021 12:00:00 - 11/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7777318
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2056. sk / YILDIZTEPE mah 464. sk bölgelerinde 11/10/2021 12:00:00 - 11/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 7777321
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 146., 152., 153., 161., PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 11/10/2021 09:00:00 - 11/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7758339
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 155., MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7759316
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 169., 174., İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7758335
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 115., 116., 117., AYAZMA sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7759318
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 247., GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 11/10/2021 11:00:00 - 11/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ 12 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
MALTEPE
09:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUALLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCEYAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖKYÜZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: EFRUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇETİN
13:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ŞEHİT LEVENT KUŞKAPAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DR. RÜSTEM EYÜBOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AÇANGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YAŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DİVİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: TALATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: HAVZA
MALTEP
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR
KADIKÖY
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DERİCİ ZEYNEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAPTAN ARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ASUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PETEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BESTEKAR ZİYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TERCÜMAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PROF. ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DOĞUŞ ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AYGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HASAN EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAYLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BİLEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SENEM
ATAŞEHİR
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İRİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: LALELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: 50.YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: GÜNEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: VEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ÖZTÜRK BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: BEKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İNCEKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KARABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: MARAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞEREF BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: EDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ELBİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: PEMBE SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: DERECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AKYILDIZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KARAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AYGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: PIRLANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: LALE
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI