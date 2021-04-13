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Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Elektrikçi, kalp masajıyla hayata döndürüldü

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Elektrikçi, kalp masajıyla hayata döndürüldü

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde hastanenin önüne kurulan çadıra elektrik tesisatı çekerken akıma kapılan usta Murat Koç'un duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çalıştırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Gümüşova Entegre Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastane bahçesine pandemi çalışmaları kapsamında kurulan çadırın elektrik tesisatıyla uğraşan usta Murat Koç, elektrik akımına kapıldı. Durumu gören sağlık çalışanları Murat Koç’un kalbinin durduğunu belirleyerek kalp masajı yaptı. Hayata döndürülen Murat Koç, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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