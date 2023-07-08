Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tarım arazisini küle çevirdi

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Yangın, saat 17:00 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Üzümlübel köyünde meydana geldi. Ekili arazide elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. ,

Ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların traktörler ile verdiği uğraşlar sonucunda söndürülen yangında 800 dekarlık ekili alanın yanarak kül olduğu öğrenildi.