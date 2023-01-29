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Elektrik kabloları yanan apartman tahliye edildi

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#Manisa#Yangın#Elektrik Kablosu
Elektrik kabloları yanan apartman tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 04:38

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanda elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı. Bina içerisinde elektrikli bisikletin kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin inceleme yaptığı apartmanda oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Özyurt Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde 3 katlı apartmanda, dün saat 23.00 sıralarında elektrik kablolarından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın, apartmanda duran elektrikli bisiklete de sıçradı. Yangında yayılan duman bir anda tüm binayı sardı. Yangını kısa sürede fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve elektrik dağıtım ekipleri yönlendirildi. Çevrede endişe yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Elektrik dağıtım ekipleri de herhangi bir tehlikeye karşı apartmanın elektriğini kesti. 3 katlı apartmanda bulunan 11 dairede oturan yaklaşık 30 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenenler ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla götürüldükleri Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Yoğun dumanın sardığı ve belirli bir süre elektriğin verilemeyeceği belirtilen apartman sakinlerinin geceyi yakınlarının yanında geçireceği belirtildi. Apartmanda incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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#Manisa#Yangın#Elektrik Kablosu

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