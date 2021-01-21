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KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Kartepe’de elektrik akımına kapılan bakım onarım işçisi hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada bakım onarım işçisi olarak çalışan Mehmet Emin Öztunç arıza gidermek için kullandığı merdivenin yerini değiştirdiği esnada elektrik akımına kapıldı. Durumu gören etraftaki arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztunç’u hastaneye kaldırdı.
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Öztunç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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