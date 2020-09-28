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Haber Giriş: 28.09.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Elçin Hatun tarihte kimdir? Elçin Hatun'u oynayan Leyla Lydia Tuğutlu hakkında bilgiler

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Elçin Hatun tarihte kimdir? Elçin Hatun'u oynayan Leyla Lydia Tuğutlu hakkında bilgiler
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Elçin Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihteki konumunda önemli rol edinmiş kişilerden birisidir. Melikşah'a karşı kin tutan Elçin Hatun'a hayat verecek olan isim ise Leyla Lydia Tuğutlu olacak. Daha önce pek çok dizide rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, mankenlik ve fotomodellik de yapmaktadır. İşte, Elçin Hatun karakterine hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu hakkında bilgiler

Babası Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ı öldürüp ağabeyi Kılıç Arslan’ı rehin tuttuğundan Melikşah’a karşı kin güden Elçin Hatun, İntikam alma arzusu ile bazı girişimlerde bulunacaktır. Peki, Elçin Hatun'u oynayan Leyla Lydia Tuğutlu hakkında bilgiler

ELÇİN HATUN KARAKTERİNİ CANLANDIRAN LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 yılında doğdu. Tuğutlu, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Berlin’de dünyaya geldi. İlkokula başlayacağı zaman Türkiye’ye dönüş yapan Tuğutlu, bu sırada piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara yarı zamanlı olarak devam eden Tuğutlu, 5 yıl boyunca keman ve müzik dersleri almaya, aynı zamanda bir model ajansında çalışmaya başladı. Tuğutlu Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini biliyor.

Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okumaya başlayan Tuğutlu’nun aklında mankenlik ve dfotomodellik vardı. Üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakan Tuğutlu, çok istediği mankenlik ve fotomodelliğe başladı. İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü okudu.

Sonrasında 2005 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasına katıldı ve “Best Promising” seçildi. 2006'da da Çin'de yapılan “Miss Tourism Queen International”da “Princess” ödülünü almaya hak kazandı. 2007 yılında ise “Fashion TV Moda Oskarları 2007”de “Gelecek vaad eden model” seçildi.

Leyla Lydia Tuğutlu, 2008 yılında Miss Turkey 2008 güzellik yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yarışmadan kazandığı birincilik tacı, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton takmıştı. Ardından Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan “Miss World” yarışmasında temsil etti.

Oyunculuk kariyerine adım atan Tuğutlu ilk olarak “Es-Es” dizisi'nde İrem rolünü oynadı. Sonrasında “Karadayı” dizisinde “Mahir Kara”yı canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun kız kardeşi rolünde “Songül” karakterini, “Kiralık Aşk” dizisinde “İz” karakterini, son olarak "Delibal" filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrol oyunculuğu yaptı.

Televizyon
YılDiziRolüNotlarKanal
2009-2010ES-ESİremBaşrol oyuncusuAtv
2010-2011Kirli BeyazMelisYardımcı oyuncuFOX
2012-2015KaradayıSongül KaraYardımcı oyuncuAtv
2015-2016Kiralık AşkİzYardımcı oyuncuStar TV
2016Tatlı İntikamPelin SeyhanBaşrol oyuncusuKanal D
2017Bu Şehir Arkandan GelecekDerin VargıBaşrol oyuncusuAtv
2018-2019KızımCandan Hoşgör GöktürkBaşrol oyuncusuTV8
2020-Uyanış Büyük SelçukluElçin TRT1

 

Sinema
YılFilmRolüNotlar
2013GünceAslıYardımcı oyuncu
2014İçimdeki SesAyşılBaşrol oyuncusu
2015DelibalFüsun Şahin AyvazBaşrol oyuncusu
2018Cebimdeki YabancıTubaBaşrol oyuncusu
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