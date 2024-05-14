Elazığ'daki vahşet! Toprağa gömülü halde bulunmuştu... Dilara Günana cinayetinde 4 şüpheli adliyede

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Kent merkezinden 6 Mayıs’ta akrabasının çağırdığı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana’dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 12 Mayıs’ta Günana’nın merkeze bağlı Sedeftepe köyünde toprağa gömülü cesedi bulundu. Günana’nın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Günana’nın akrabaları S.K., Y.K., N.K. ve V.K., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Dilara Günana’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine getirilerek Hacıbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.