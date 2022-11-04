Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Elazığ'daki arazi kavgasında kan döküldü! 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Arazi Kavgası#Silahlı Kavga
Elazığdaki arazi kavgasında kan döküldü 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 18:48

Elazığ'da, bir iş yerinde arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İki grup arasında aralarındaki arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Elazığdaki arazi kavgasında kan döküldü 3 ölü

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Tutak ve Mahmut Demir’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Mehmet Kayar ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 1'i olayın şüphelisi 3 kişiyi emniyete götürdü. 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Haberin Devamı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Arazi Kavgası#Silahlı Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos
10 tabaktan 4ü çöpe | Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz

10 tabaktan 4'ü çöpe | 'Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz'

#Serpme Kahvaltı
Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles

BAKMADAN GEÇME!

Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos
10 tabaktan 4ü çöpe | Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz

10 tabaktan 4'ü çöpe | 'Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz'

#Serpme Kahvaltı
Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles