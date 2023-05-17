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Elazığ’da yolcu otobüsü alev alev yandı

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#Elazığ#Diyarbakır#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 21:07

Elazığ’da seyir halindeki bir yolcu otobüsü çıkan yangında alev topuna dönerken, yolcuların zamanında tahliyesi olası faciayı önledi.

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Olay, akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ istikametine giden Hakan Narçiçeği yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından, Kinederiş Rampası mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yolun sağındaki emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa süre sonra yangın yayılırken otobüs alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle nakledilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Elazığ#Diyarbakır#Yangın

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