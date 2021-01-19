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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi

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Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi
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ELAZIĞ'ın Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, havadan dronla görüntülendi.

Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyünde kar yağışı sonrası oluşan manzarayı çekmek için dronunu kullanan kişi, yaban domuzu sürüsünü fark etti. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında yer alan bölgede, karla kaplı alanda koşan yaban domuzları, bir süre sonra gözden kayboldu. 

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