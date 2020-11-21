Elazığ'da, uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Daha önceden belirlenen adreste narkotik köpeği 'Nina' ile yapılan aramada 82 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ile 12 bin 550 liralık sahte banknotlar ele geçirildi. Sahte para ve uyuşturucuya el koyan polis, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.