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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Elazığ'da, uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

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Elazığ'da, uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi
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ELAZIĞ'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Nina' ile yapılan aramada 82 uyuşturucu hap ile 12 bin 550 liralık sahte bankotlar ele geçirildi.

Elazığda, uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Daha önceden belirlenen adreste narkotik köpeği 'Nina' ile yapılan aramada 82 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ile 12 bin 550 liralık sahte banknotlar ele geçirildi. Sahte para ve uyuşturucuya el koyan polis, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.

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