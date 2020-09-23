Elazığ'da Osmanlı dönemine ait sanduka kapağı ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarihi eser kaçakçılığı kapsamındaki istihbari çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Karakoçan ilçesinde ikamet eden M.D'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.Takibe alınan şüpheli aracı ile tarihi eser kaçırırken suçüstü operasyon yapıldı. Araçta yapılan arama sonucunda 56x56 cm ve 20x35 cm boyutlarında Osmanlı dönemine ait sanduka kapağı ve tarihi eser niteliğinde bulunan 2 iki adet işlenmiş mezar taşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi.