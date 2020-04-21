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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

Elazığ'da koronavirüsü yenen 11 kişi alkışlarla taburcu oldu

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Elazığ'da koronavirüsü yenen 11 kişi alkışlarla taburcu oldu
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ELAZIĞ'da, koronavirüs tedavileri tamamlanan 11 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Elazığ'da koronavirüs testleri pozitif çıkan hastaların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor. Hastanelerde tedavileri başarıyla tamamlanan 11 kişi daha taburcu oldu. Koronavirüsü yenip taburcu olan 11 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentteki hastanelerde bugüne kadar 33 kişinin taburcu olduğunu ifade ederek, "İlimizde tedavileri devam eden pozitif vakalarda taburcu sayımız 33'e ulaştı. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Sağlığımız ve mutlu yarınlarımız için evde kal Elazığ" dedi.

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