MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da kısıtlama sessizliği
GeriGündem Elazığ'da kısıtlama sessizliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Elazığ'da kısıtlama sessizliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da kısıtlama sessizliği

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu kısıtlaması uygulanan kentler arasında yer alan Elazığ'da, cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' 58 kent arasında yer alan Elazığ'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Elazığ'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf olanlar dışında, cadde ve sokaklara çıkan olmadığı gözlenirken, ekipler ise denetimlerini sürdürüyor.

Elazığda kısıtlama sessizliği

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi