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DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 20:35,Son Güncelleme:/

Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu

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Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu
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Elazığ'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu.

Elazığ'da bugün Sürsürü Mahallesi'ndeki anne ve çocuğunun koranavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla oturdukları 5 katlı apartmanın karantinaya alınmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanda 1 kişide de pozitif vaka tespit edildi. Yeşilkent Sitesi'ndeki 8 katlı Gül Apartmanı'nda ikamet eden kişide koronavirüs tespit edilmesiyle bina valilik tarafından karantinaya alındı. 

Kararın ardından polis ekipleri, apartmanın giriş ve çıkışını kontrol altına aldı. 

Elazığda karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu

Elazığda karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu

Elazığda karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu

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