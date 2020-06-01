Elazığ'da kapatılan Furkan Vakfı ile ilgili her türlü eylem yasaklandı

Elazığ'da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile lideri Alparslan Kuytul'a destek vermek amacıyla il genelinde yapılacak olan basın açıklaması, yürüyüş ve benzeri eylemler valilikçe 15 gün süre ile yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin sağlanması, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması amacıyla kapatılan vakfın kurucusu ve manevi lideri Alparslan Kuytul’a destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile irtibatı ya da iltisaklı bulunan şahıslar tarafından yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart, afiş asma, bildiri dağıtma ve benzeri etkinliklerin il genelinde, açık ve kapalı alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda 31.05.2020 günü saat 00.01’den 14.06.2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklandığı belirtildi.