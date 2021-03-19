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Gündem
ELAZIĞ (AA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Elazığ'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

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Elazığ'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Gezeroğlu idaresindeki 23 ABF 733 plakalı kamyonet Cahit Dalokay Bulvarı çimento kavşağında Abdulmecit Yıldız'ın kullandığı 23 EY 778 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu iki araçtaki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

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