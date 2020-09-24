MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da kaçak balık avlayan kişiye 12 bin 500 lira ceza
GeriGündem Elazığ'da kaçak balık avlayan kişiye 12 bin 500 lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Elazığ'da kaçak balık avlayan kişiye 12 bin 500 lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da kaçak balık avlayan kişiye 12 bin 500 lira ceza
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da, yasak olmasına rağmen baraj gölünde balık avlayan 1 kişiye 12 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keban Baraj Gölü'nde kaçak balık avına karşı denetimler sürüyor. Bin metrelik ağ atarak balık tutmak isteyen C.K., Jandarma Asayiş Bot Timi ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekiplerce, balık avlamada kullanılan malzemelere el konulurken, C.K.'ye 12 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Baraj gölünde denetimler sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle