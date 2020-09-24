Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)
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Elazığ'da kaçak balık avlayan kişiye 12 bin 500 lira ceza
ELAZIĞ'da, yasak olmasına rağmen baraj gölünde balık avlayan 1 kişiye 12 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keban Baraj Gölü'nde kaçak balık avına karşı denetimler sürüyor. Bin metrelik ağ atarak balık tutmak isteyen C.K., Jandarma Asayiş Bot Timi ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekiplerce, balık avlamada kullanılan malzemelere el konulurken, C.K.'ye 12 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Baraj gölünde denetimler sürüyor.
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